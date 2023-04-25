Популярная нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего

вторник, 25 апреля 2023 | 13:45 76
В списке есть профессии, которые сейчас достаточно редкие. Например, Специалист по геномному редактированию или Блокчейн-инженер.
- Инженер-программист искусственного интеллекта. Эта работа предусматривает разработку алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ, обучение и оптимизацию моделей.
- Робототехник. Робототехнику предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.
- Специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.
В топ также попали: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).