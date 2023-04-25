Популярная нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего

18-19 апреля в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова проходила Весенняя школа по информационным технологиям Объединенного института ядерных исследований.

18-19 апреля в Лаборатории информационных технологий им. М. Г. Мещерякова проходила Весенняя школа по информационным технологиям Объединенного института ядерных исследований.

Для решения задачи были использованы сверточные нейронные сети, повсеместно применяемые для классификации изображений. Нейросетевая архитектура платформы способна с точностью более 95 % распознавать различные болезни и вредителей.

Для решения задачи были использованы сверточные нейронные сети, повсеместно применяемые для классификации изображений. Нейросетевая архитектура платформы способна с точностью более 95 % распознавать различные болезни и вредителей.

17.04.2023 | 11:51

322