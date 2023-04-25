Открывается новая стриминговая платформа Votvot

вторник, 25 апреля 2023 | 15:03     47
25 апреля начинает работу стриминговая платформа Votvot – новый русскоязычный мультимедийный проект медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Votvot обеспечивает знакомство с преимущественно недоступными в России программами и передачами на темы культуры с участием авторов, творчество которых ограничено к распространению или запрещено из-за их критики СВО в Украине. Votvot характеризует себя как платформу для свободного выражения мнений для широкой аудитории, в том числе для молодежи, интересующейся альтернативами традиционным новостным программам.

На платформе можно найти, среди прочего, документальные фильмы, театральные постановки, концерты, детские образовательные программы. Votvot, в частности, получил эксклюзивные права на запись концерта рэпера FACE. Также в списке предложений платформы – туристическое шоу и музыкальная антология "Страна грёз с Олегом Скрипкой", посвящённое музыке и культурному наследию Украины. Votvot предлагает вниманию аудитории документальные фильмы Андрея Лошака и Виталия Манского, в том числе их новые работы.

Приложение Votvot бесплатно доступно на сайте votvot.tv, во всех крупных магазинах мобильных приложений и приложений Smart TV, а также в социальных сетях.

Тэги: 
онлайн сервис
Источник:
Радио Свобода
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