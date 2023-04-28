Освободите Алексея Навального: Более 130 мировых знаменитостей обратились к Президенту РФ Владимиру Путину

Текст письма опубликован тут.

Среди подписавших письмо знаменитостей – актеры Жан Рено и Джуд Лоу, президент Freedom House Майкл Абрамович, футболист Эрик Кантона, посол ЮНИСЕФ Джемайма Хан, режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс, писательница Джоан Роулинг, хореограф Михаил Барышников и музыкант Том Йорк.

Авторы письма утверждают, что Навального содержат в одной из самых суровых колоний в России. Его также регулярно отправляют в ШИЗО, ограничивая общение с родственниками и даже адвокатами. Сотрудники колонии игнорируют его проблемы со здоровьем, не предоставляя должную медицинскую помощь.

Подписавшие письмо знаменитости полагают, что преследование оппозиционера по уголовным делам было политически мотивировано.

"Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения", – говорится в тексте.

В письме также говорится, что подписанты присоединяют свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов:

Список подписантов: