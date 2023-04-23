О штрафах за приготовление шашлыков на природе

воскресенье, 23 апреля 2023 | 13:36     204
Разведение открытого огня и приготовление шашлыков вне специально оборудованных мест на территории Подмосковья запрещено.

За нарушения правил пожарной безопасности штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц плата за нарушение составляет от 20 до 30 тыс. рублей, а юридических лиц — от 300 до 400 тыс. рублей.

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Подмосковье
отдых
закон
безопасность
Источник:
ГУ МЧС России по Московской области
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