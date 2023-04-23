О штрафах за приготовление шашлыков на природе

12 апреля Совет Федерации РФ одобрил принятые днем ранее Госдумой во втором и третьем чтении поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", которыми ограничиваются права россиян, уклоняющихся от службы в армии.

12 апреля Совет Федерации РФ одобрил принятые днем ранее Госдумой во втором и третьем чтении поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", которыми ограничиваются права россиян, уклоняющихся от службы в армии.

13.04.2023 | 22:34

278