О штрафах за приготовление шашлыков на природе

воскресенье, 23 апреля 2023 | 13:36 204
Разведение открытого огня и приготовление шашлыков вне специально оборудованных мест на территории Подмосковья запрещено.
За нарушения правил пожарной безопасности штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц плата за нарушение составляет от 20 до 30 тыс. рублей, а юридических лиц — от 300 до 400 тыс. рублей.
С 22 по 30 апреля вводится ограничение на пребывание граждан в лесах Подмосковья
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