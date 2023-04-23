Ну что, молодец: Алла Пугачева продала свой замок в Подмосковье за 1 млрд рублей

воскресенье, 23 апреля 2023 | 21:00     1146
Российская-советская фан-певица Алла Пугачева, с начала СВО предпочитающая жить в Израиле, продала свой замок в подмосковной деревне Грязь (Рублевское направление) неизвестному официальным СМИ бизнесмену.

По документам, данная недвижимость оформлена на мужа певицы Максима Галкина, который в нынешней России объявлен "иноагентом". Земельный участок состоит из 16 нарезов, общая площадь которых 212 соток.

«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», - поделился информацией продюсер Сергей Дворцов.

Тэги: 
Россия
недвижимость
знаменитость
Читать в
Оставить отзыв в
 
16.04.2023 | 13:46    2066
Солист группы «Наив» на концерте в Москве вышел в майке «Маша Москалева»
Солист группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время концерта в Москве, который проходил 15 апреля, вышел на сцену в футболке «Маша Москалева». Он рассказал зрителем о преследовании её и её отца.
14.04.2023 | 21:44    278
Любимый россиянами Семён Слепаков стал "иноагентом"
Министерство юстиции России внесло в единый реестр "иностранных агентов" комика Семена Слепакова.
14.04.2023 | 22:00    769
Владимир Путин подписал поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе"
12 апреля Совет Федерации РФ одобрил принятые днем ранее Госдумой во втором и третьем чтении поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", которыми ограничиваются права россиян, уклоняющихся от службы в армии.