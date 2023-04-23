Ну что, молодец: Алла Пугачева продала свой замок в Подмосковье за 1 млрд рублей

воскресенье, 23 апреля 2023 | 21:00 1146
Российская-советская фан-певица Алла Пугачева, с начала СВО предпочитающая жить в Израиле, продала свой замок в подмосковной деревне Грязь (Рублевское направление) неизвестному официальным СМИ бизнесмену.
По документам, данная недвижимость оформлена на мужа певицы Максима Галкина, который в нынешней России объявлен "иноагентом". Земельный участок состоит из 16 нарезов, общая площадь которых 212 соток.
«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», - поделился информацией продюсер Сергей Дворцов.