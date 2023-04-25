Народный хореографический коллектив «Калинка» из Дубны отметил 50-летие

Хореографический коллектив «Калинка» был основан в 1973 году Заслуженным работником культуры Удмуртской ССР Климовым А.З. В 1979 году коллективу присвоено почётное звание «Народный».

С 1985 года коллектив возглавляет его выпускница, Заслуженный работник культуры Московской области Ирина Яцкова. Руководитель подготовительной группы Екатерина Иванова так же является выпускницей коллектива. Балетмейстер-репетитор Вера Овчинникова и сегодня является участницей коллектива.

На сегодняшний день в коллективе занимается 160 участников различных возрастных групп: старший концертный состав (от 18 до 30 лет), средний концертный состав (от 12 до 18 лет), младшая (от 8 до 12 лет) и подготовительная (от 5 до 8 лет) группы.

Богат и разнообразен репертуар коллектива. В настоящее время в нём насчитывается более 170 композиций. Танцы народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, народов мира. Присутствует многожанровость — от классики до эстрады. В программе обучения ритмика, классический танец, народный танец, современный танец, гимнастика, элементы акробатики.

Коллектив много выступает, принимает участие в ежегодных городских мероприятиях, гастролирует, путешествует. «Калинка» блистала на сцене более чем 30 городов России (Казань, Волгоград, Сочи, Москва), ближнего и дальнего зарубежья. Ни один городской концерт не обходится без участия «Народного» хореографического коллектива «Калинка».

Творческое кредо коллектива «Калинка» — это постоянное совершенство, поиск нового, интересного!