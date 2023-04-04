Международный День интернета

История создания

Предсказания появление интернета встречаются у многих ученых и писателей: Марк Твен, Джон Уоткинс, Никола Тесла, Герберт Уэллс в той или иной степени упоминали о возможности возникновения Всемирной сети.

Но первым был всё-таки наш соотечественник - князь Владимир Фёдорович Одоевский — русский писатель, философ и общественный деятель XIX века. В 1837 году в его утопическом романе «4338 год: Петербургские письма» мы встречаем такие строки:

«Между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии общаются друг с другом».

От робких предсказаний до создания Сети человечество шло долгие годы. Считается, что основу заложил доктор Ликлидер, назначенный в 1962 году главой проекта использования компьютерных технологий в военных целях. Он привлек к исследованиям частные невоенные фирмы и университеты, положив начало ARPANET.

К 1971 году была создана сеть с 23 пользователями в разных концах США. В 1972 году впервые ARPANET была продемонстрирована перед публикой. В 1990 году высокоскоростной кабель впервые был проложен между Европой и Соединенными Штатами.

Интернет сегодня

У глобальной паутины есть свой счётчик продолжительности жизни, зайдя на который можно увидеть, что сегодня возраст Всемирной сети равняется 12 441 дню. Согласно статистике от Global Digital 2022 в начале года численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд пользователей. В настоящий момент интернетом пользуются 62,5% населения мира. Главная инфраструктура мировой сети — 300 подводных кабелей, соединяющих континенты. Обрыв одного из них может оставить без связи десятки миллионов человек.

Интернет — это огромная индустрия, которая позволяет реализовать самые немыслимые проекты в самых разных областях.

«ТЕЛЕКОМ МПК» поздравляет пользователей с этим праздником.

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