К новым трудовым рекордам к 1 Мая: В Карибском море арестовали крупнейшую в 2023 году партию кокаина

Колумбийская береговая охрана и авиация также оказала поддержку флоту в перехвате трех скоростных катеров. Иных подробностей и деталей операции не приводится.

По информации колумбийского министерства обороны, в 2022 году власти страны изъяли из оборота 671 тонну кокаина, а в 2023 поставлена цель конфисковать 834 тонны этого запрещенного психоактивного вещества.