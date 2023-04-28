К новым трудовым рекордам к 1 Мая: В Карибском море арестовали крупнейшую в 2023 году партию кокаина

пятница, 28 апреля 2023 | 21:07     456
Военно-морские силы (ВМС) Колумбии в координации с властями Соединенных Штатов и Панамы конфисковали крупнейшую в 2023 году партию кокаина в Карибском море массой порядка 5,5 тонны.

Колумбийская береговая охрана и авиация также оказала поддержку флоту в перехвате трех скоростных катеров. Иных подробностей и деталей операции не приводится.

По информации колумбийского министерства обороны, в 2022 году власти страны изъяли из оборота 671 тонну кокаина, а в 2023 поставлена цель конфисковать 834 тонны этого запрещенного психоактивного вещества.

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