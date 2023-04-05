Энергетики заменили трансформатор на подстанции в Талдоме

Силовой трансформатор мощностью 400 кВА был в эксплуатации несколько десятков лет. В марте 2023 года его заменили на современный с такой же мощностью. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечивать надёжное электроснабжение действующих потребителей – котельной, 2 водозаборных узла и 2 многоквартирных жилых дома в п. Северный.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводились для повышения качества электроснабжения потребителей в рамках программы капитального ремонта компании «Мособлэнерго»