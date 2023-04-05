Эксперименты на коллайдере NICA помогут сделать полеты в космос безопаснее

В число первых институтов, которые смогли воспользоваться инфраструктурой комплекса для прикладных исследований ARIADNA (Applied Research Infrastructure for Advance Development at NICA fAcility), вошел давний партнер ОИЯИ – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук, являющийся головной организацией Российской Федерации по обеспечению безопасности пилотируемых космических полетов.

Сотрудники ИМБП РАН исследовали на радиационную стойкость два новых материала для защиты кают космонавтов на Международной космической станции (МКС). Также в сеансе были облучены семена растений, имеющих практическую значимость с точки зрения культивирования в условиях космического полета.

«Мы с большим нетерпением ждали начала этого сеанса, когда на комплексе NICA появятся частицы с «нашими» энергиями: до нескольких ГэВ на нуклон. Именно они позволяют имитировать космическую радиацию, получая потоки тех самых частиц: ядра углерода, азота, кислорода, железа, ксенона и других. Для нас NICA – это некий симулятор космического излучения, которое воздействует в том числе и на экипажи космических аппаратов. — сообщил Вячеслав Шуршаков, заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП РАН. - Ускорители тяжелых заряженных частиц — единственный способ в приближенном виде воссоздать спектры космического излучения на Земле. В этом смысле комплекс NICA обладает уникальным набором физических параметров".

Возможности комплекса NICA в перспективе позволят получить так называемый «комбинированный» пучок сразу из нескольких типов ядер, например, азота, углерода и железа в определенных пропорциях, как это сделано, например, в Брукхейвенской национальной лаборатории в США. Это позволит ученым реализовать более реалистичный подход к моделированию потоков космического излучения для проверки детекторов и материалов для космических целей, а также для изучения биологического действия космической радиации.