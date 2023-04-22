Дубненский шахматист - серебряный призер Первенства России по быстрым шахматам

суббота, 22 апреля 2023 | 15:54     188
Шахматист спортивной школы «Дубна» Константин Попов - серебряный победитель Первенства России, но уже по быстрым шахматам.

Напоминаем, в шахматах существуют 3 основных вида:

  1. блиц - контроль времени каждому игроку в среднем 3-5 минут,
  2. быстрые шахматы - контроль времени в среднем 10-15 минут,
  3. классические шахматы - контроль в среднем 1 час и более.

Поздравляем Константина и его тренера Олега Евдокимова.

Юный шахматист из Дубны - победитель первенства России по блицу среди юношей

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17.04.2023 | 10:07    230
Тэги: 
Дубна
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соотечественники
Источник:
СШ "Дубна"
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17.04.2023 | 10:07    230
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