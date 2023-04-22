Дубненский шахматист - серебряный призер Первенства России по быстрым шахматам

суббота, 22 апреля 2023 | 15:54 188
Шахматист спортивной школы «Дубна» Константин Попов - серебряный победитель Первенства России, но уже по быстрым шахматам.
Напоминаем, в шахматах существуют 3 основных вида:
- блиц - контроль времени каждому игроку в среднем 3-5 минут,
- быстрые шахматы - контроль времени в среднем 10-15 минут,
- классические шахматы - контроль в среднем 1 час и более.
Поздравляем Константина и его тренера Олега Евдокимова.
Юный шахматист из Дубны - победитель первенства России по блицу среди юношей
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