Для студентов открыт набор в школу «Мастерская «105-й элемент»

вторник, 25 апреля 2023 | 14:22     56
К участию в школе «Мастерская «105-й элемент» приглашаются студенты естественно-научных и инженерных специальностей от 18 до 25 лет: физики, биологи и радиобиологи, программисты, электронщики и инженеры.

Школа будет работать с 6 по 16 июля 2023 года на берегу Волги на базе отдыха «Волга».

Для зачисления в Мастерскую необходимо решить ряд тестовых заданий. Приветствуется наличие публикаций, научных достижений, опыт исследовательской работы. На основании этих данных около 20 человек будут отобраны для учебы в Мастерской.

Зарегистрироваться можно до 20 мая по ссылке.

На Мастерской ученые Объединенного института ядерных исследований прочтут лекции, посвященные широкому спектру проблем ядерной физики, физики элементарных частиц и релятивистских тяжелых ионов, физики нейтрино и космологии, физики конденсированного состояния, биофизики и радиобиологии. Занятия проводятся активно работающими в науке специалистами ОИЯИ, многие из которых являются также профессорами и доцентами базовых кафедр ОИЯИ в университетах МГУ, МФТИ, МИФИ, «Дубна».

Учащиеся Мастерской побывают с экскурсиями на комплексе NICA и на выставке «Базовые установки ОИЯИ», где можно будет увидеть макеты исследовательских установок Института, таких как импульсный реактор ИБР-2, Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD, Фабрика сверхтяжелых элементов и др.

Итог обучения будет подведен на научном семинаре Мастерской, на котором участники Школы представят свои собственные доклады по выбранному разделу физики.

Следите за актуальной информацией на сайте Мастерской.

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