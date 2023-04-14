Директор Объединенного института Григорий Трубников: «Юрий Оганесян – полководец науки»

«Юрий Цолакович Оганесян – несомненно, наше национальное и мировое достояние, человек, который одарен талантами, интеллигентностью и фантастической научной интуицией в выборе направления научного поиска. Академик Оганесян умеет вести за собой огромные армии ученых. Это настоящий большой полководец в науке; он видит цель и знает, как ее достичь. В своем широком окружении – а это не только Дубна, но и партнеры из Германии, Франции, США, Японии, Китая – ему удается для каждого уникального эксперимента найти именно тех людей, которые этот эксперимент с ним выполнят.

Он одновременно простой человек и небожитель. Когда он обсуждает научную проблему, для него не существует авторитетов: он обсуждает ее со всеми, от кого может что-то почерпнуть, чему-то научиться, услышать новое. А небожителем он становится, когда абсолютно уверен в том, куда и как надо идти – тут он принимает на себя руководство и своим личным примером, харизмой, готовностью пойти на риск, определенной дерзостью ведет за собой людей, лабораторию и достигает результата. Так было и в 60-е – 70-е годы, когда он работал с Игорем Курчатовым и Георгием Флеровым. В 70-е – 80-е он работал с сотрудниками Института Кюри, с нобелевским лауреатом Гленном Сиборгом, с уникальными учеными из Германии и Японии, обладателями мировых научных премий. Он жил в нескольких эпохах, и его счастье и везение в том, что ему даны не только талант и интуиция, но и активная, долгая жизнь в науке. Юрий Цолакович, несомненно, очень счастливый человек, потому что достиг того, о чем мечтал еще студентом, молодым ученым, и увидел результаты своих трудов. Уверен, его ждет еще много интересного, яркого впереди.

Самая большая в Евразии таблица Менделеева, расположенная в Дубне, на берегу Волги, имеет несколько серых незаполненных клеток, которые, думается, Юрий Цолакович «оставил» в том числе и для себя – для своих экспериментов и задач, для своих коллег. Нам, несомненно, повезло, что мы являемся современниками этого великого ученого, выдающегося российского и армянского гражданина, международного, наднационального человека.

Дорогой Юрий Цолакович! Вся Дубна, весь научный мир, все Ваши коллеги, соратники – мы искренне и самым сердечным образом поздравляем Вас с красивым юбилеем – с девяностым витком вокруг Солнца! Мы бесконечно восхищаемся Вашими талантами, элементами, достижениями, историей и Вашим будущим. И я уверен, что, пока это доброе чувство живет в нас, мы держим Вас в тонусе, а значит, можем рассчитывать на новые открытия и новые победы. С днем рождения, Юрий Цолакович!»