Детали трагедии в Дубне, где трехлетняя девочка заживо сварилась в ванной

среда, 05 апреля 2023 | 18:47     576
Происшествие, о котором идёт речь, случилось в Дубне 4 апреля. Сейчас стали известны подробности этой трагедии.

25-летняя жительница украинского Закарпатья приехала с двумя детьми навестить своего мужа перед Новым годом. Мужчина, строитель по профессии, еще 8 месяцев назад уехал на заработки в Московскую область к брату-предпринимателю. В Дубне украинцы устроились на время в двухкомнатной квартире своего друга.

5 апреля женщина с детьми должна была уехать обратно на Украину. За день до отъезда, когда отец семейства был на работе, мама оставила 3-летнюю дочь и 4-летнего сына и ушла в магазин.

Придя домой, женщина обнаружила своего младшего ребенка в ванне. Рядом стояла табуретка, которую малышка взяла из коридора. Старший сын рассказал матери, что девочка решила принять ванну, заткнула слив пробкой и открыла кран. На бортике сушился коврик, девочка села на него и неожиданно сползла в обжигающий кипяток.

Из-за того, что вода была горячая и обжигала, брат пытался, но не смог ей помочь. Мать пришла лишь через 40 минут, к тому времени девочка скончалась.

5 апреля в ГСУ СК России по Московской области заявили о возбужденнии уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. Уже осмотрено место ЧП, опрошены родители погибшей. Также назначена судмедэкспертиза. Прокуратура Дубны контролирует ход расследования уголовного дела.

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дети
Источник:
МК
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