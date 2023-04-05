Детали трагедии в Дубне, где трехлетняя девочка заживо сварилась в ванной

25-летняя жительница украинского Закарпатья приехала с двумя детьми навестить своего мужа перед Новым годом. Мужчина, строитель по профессии, еще 8 месяцев назад уехал на заработки в Московскую область к брату-предпринимателю. В Дубне украинцы устроились на время в двухкомнатной квартире своего друга.

5 апреля женщина с детьми должна была уехать обратно на Украину. За день до отъезда, когда отец семейства был на работе, мама оставила 3-летнюю дочь и 4-летнего сына и ушла в магазин.

Придя домой, женщина обнаружила своего младшего ребенка в ванне. Рядом стояла табуретка, которую малышка взяла из коридора. Старший сын рассказал матери, что девочка решила принять ванну, заткнула слив пробкой и открыла кран. На бортике сушился коврик, девочка села на него и неожиданно сползла в обжигающий кипяток.

Из-за того, что вода была горячая и обжигала, брат пытался, но не смог ей помочь. Мать пришла лишь через 40 минут, к тому времени девочка скончалась.

5 апреля в ГСУ СК России по Московской области заявили о возбужденнии уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. Уже осмотрено место ЧП, опрошены родители погибшей. Также назначена судмедэкспертиза. Прокуратура Дубны контролирует ход расследования уголовного дела.