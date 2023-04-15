Десятиклассник из Дубны второй год подряд становится призёром Всероссийской олимпиады школьников по экологии

суббота, 15 апреля 2023 | 20:17 116
Десятиклассник школы №9 Роман Осипов второй год подряд становится призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.
Роман – отличник с первого класса, призёр и победитель регионального, муниципального этапов ВСОШ по экологии, истории, географии, русскому языку. Постоянно участвует в городских и областных научно-практических конференциях, патриотических, волонтёрских и экологических акциях. Второй год занимается в образовательном центре «Взлёт» по программам для одарённых детей на базе областной гимназии Е.М. Примакова.
Несколько лет назад именно Роман пилотировал уникальную экологически-чистую лодку на солнечных батареях, которую создал вместе с командой для участия во всероссийском проекте.