Десятиклассник из Дубны второй год подряд становится призёром Всероссийской олимпиады школьников по экологии

суббота, 15 апреля 2023 | 20:17     116
Десятиклассник школы №9 Роман Осипов второй год подряд становится призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Роман – отличник с первого класса, призёр и победитель регионального, муниципального этапов ВСОШ по экологии, истории, географии, русскому языку. Постоянно участвует в городских и областных научно-практических конференциях, патриотических, волонтёрских и экологических акциях. Второй год занимается в образовательном центре «Взлёт» по программам для одарённых детей на базе областной гимназии Е.М. Примакова.  

Несколько лет назад именно Роман пилотировал уникальную экологически-чистую лодку на солнечных батареях, которую создал вместе с командой для участия во всероссийском проекте.

Тэги: 
Дубна
олимпиада
соотечественники
экология
Источник:
Сергей Куликов
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