Десятиклассник из Дубны второй год подряд становится призёром Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Роман – отличник с первого класса, призёр и победитель регионального, муниципального этапов ВСОШ по экологии, истории, географии, русскому языку. Постоянно участвует в городских и областных научно-практических конференциях, патриотических, волонтёрских и экологических акциях. Второй год занимается в образовательном центре «Взлёт» по программам для одарённых детей на базе областной гимназии Е.М. Примакова.

Несколько лет назад именно Роман пилотировал уникальную экологически-чистую лодку на солнечных батареях, которую создал вместе с командой для участия во всероссийском проекте.