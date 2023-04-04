Делегация Кафедры лингвистики Университета "Дубна" – на научной конференции в Беларуси

вторник, 04 апреля 2023 | 18:44     189
Преподаватели и студентка Кафедры лингвистики Университета "Дубна" приняли участие в международной научно-практической конференции «Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего».

С 20 по 21 марта Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета проводила Вторую научно-практическую конференцию «Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего».

Университет «Дубна» представляли доцент, кандидат филологических наук, Светлана Волкова, старший преподаватель Елена Константинова и студентка 4-го курса Анастасия Анисимова.

Доклад, с которым выступили наши коллеги, представляет собой совместную научно-исследовательскую работу преподавателей и студентов по крайне актуальному языковому явлению современности – билингвизму, которое все чаще и чаще наблюдается в условиях межкультурной коммуникации.

Тэги: 
Университет Дубна
сотрудничество
Читать в
Оставить отзыв в
 
11.06.2022 | 10:03    563
Представители университета «Дубна» приняли участие в научной конференции ДВФУ
На базе Дальневосточного федерального университета с 8 по 10 июня проходила Первая научно-практическая школа-конференция Института наук о жизни и биомедицины. Гибридный формат мероприятия (очно и онлайн) позволил поучаствовать в нем многим студентам,...
28.03.2023 | 18:57    266
В Университете «Дубна» прошли обучение студенты из Тамбова
Студенты Тамбовского государственного технического университета проходили занятия в Университете "Дубна" в рамках сетевого взаимодействия в течение недели с 20 марта.
01.04.2023 | 14:33    209
Дубна-Тамбов: По программе студенческого обмена
В Университете «Дубна» завершилось обучение студентов Тамбовского государственного технического университета. Обучение проходило по программе дополнительного образования «Микропроцессорные системы на основе российской элементной базы».