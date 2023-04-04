Делегация Кафедры лингвистики Университета "Дубна" – на научной конференции в Беларуси

С 20 по 21 марта Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета проводила Вторую научно-практическую конференцию «Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего».

Университет «Дубна» представляли доцент, кандидат филологических наук, Светлана Волкова, старший преподаватель Елена Константинова и студентка 4-го курса Анастасия Анисимова.

Доклад, с которым выступили наши коллеги, представляет собой совместную научно-исследовательскую работу преподавателей и студентов по крайне актуальному языковому явлению современности – билингвизму, которое все чаще и чаще наблюдается в условиях межкультурной коммуникации.