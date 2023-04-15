Делегация из Дубны посетила филиал Университета "Дубна" в Протвино

суббота, 15 апреля 2023 | 12:58     125
13 апреля делегация во главе с и.о. ректора Университета "Дубна" Андреем Деникиным посетила филиал Университета "Дубна" в наукограде Протвино.

Экскурсию для гостей провел директор филиала Александр Евсиков.

За последний год у них произошли серьезные изменения. Появились свои магистерские программы по физике и информатике. Создан новый лабораторный комплекс с прекрасным оборудованием для подготовки инженеров, так востребованных сегодня на предприятиях наукограда и региона. Коллектив пополнился новыми классными преподавателями – настоящими профессионалами и мастерами своего дела.

У наукограда Протвино тоже большие планы. Более четкие очертания приобретает мегасайнс-проект по созданию в Институте физики высоких энергий нового источника синхротронно-лазерного излучения «СИЛА».

Филиал демонстрирует большой потенциал в модернизации инженерного образования в Университете для подготовки специалистов с компетенциями в области конструирования и проектирования, а также автоматизации высокотехнологичных процессов.

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