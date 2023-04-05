Благодаря инспекторам ГУСТ в Дубне устранили подтопление на улице Университетской

Инспекторы ГУСТ получили сигнал о подтоплении территорий в городе Дубна на ул. Дружбы, д.1 и д.1а, а также в районе 25 дома по улице Университетской. В данной части города достаточно активное движение, так как здесь располагаются ГИБДД, автосервис и Университет "Дубна".

Команда территориального отдела выехала по указанным координатам, зафиксировала точки, где был нарушен отход воды и направила замечания ответственным коммунальным службам. Совместная оперативная работа позволила откачать воду в течение двух часов и прочистить ливневые стоки, что подтвердила жительница Дубны в своей благодарности в адрес территориального отделения.