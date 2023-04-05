Благодаря инспекторам ГУСТ в Дубне устранили подтопление на улице Университетской

среда, 05 апреля 2023 | 19:19     121
В Территориальный отдел №1 Главного управления содержания территорий обратилась жительница города Дубна с просьбой устранить подтопление.

Инспекторы ГУСТ получили сигнал о подтоплении территорий в городе Дубна на ул. Дружбы, д.1 и д.1а, а также в районе 25 дома по улице Университетской. В данной части города достаточно активное движение, так как здесь располагаются ГИБДД, автосервис и Университет "Дубна".

Команда территориального отдела выехала по указанным координатам, зафиксировала точки, где был нарушен отход воды и направила замечания ответственным коммунальным службам. Совместная оперативная работа позволила откачать воду в течение двух часов и прочистить ливневые стоки, что подтвердила жительница Дубны в своей благодарности в адрес территориального отделения.

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