Айтикомат: Электронные личные дела призывников будут формироваться на основе данных из Госуслуг и других госресурсов

Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу в рамках цифровизации воинского учета в России. Согласно проекту, электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать, используя государственные информационные ресурсы.

Документ определяет перечень сведений, которые в электронной форме получают военкоматы. Среди госресурсов, которые будут использовать военкоматы: системы портала «Госуслуг», сферы здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия. Проект постановления также определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,— повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде.

Согласно закону о цифровизации воинского учета, в России вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или через портал «Госуслуги», при этом традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя — остаются.

Электронные повестки «считаются врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан» на порталах государственных услуг, а отправленные по почте — в день получения под расписку, отмечается в проекте постановления.

Изменения коснутся и содержания самой повестки. В ней будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер. В приложении к постановлению также показано, как будет выглядеть повестка.

Получить информацию об отправленной электронной повестке можно будет тремя способами:

через личный кабинет в реестре повесток; через личный кабинет на портале госуслуг; через обращение в МФЦ за выпиской из реестра повесток.

Исполнение указанного документа не требует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, отмечает военное ведомство.