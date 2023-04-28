Андрей Кураев "извергнут" из священного сана по указу патриарха Кирилла

пятница, 28 апреля 2023 | 17:27 493
В указе говорится, что два года назад епархиальный суд города Москвы принял решение об извержении Кураева из Священного сана, однако на соответствующий указ был наложен мораторий «с целью предоставить время для переосмысления своей позиции».
Далее в документе говорится, что Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния». В результате действие моратория прекращается, и, согласно решению суда, Кураев лишается священного сана.
Сам Кураев прокомментировал данный указ словами, что право сослужения с нынешним патриархом Кириллом является сомнительной честью, которую он не считал и не считает нужным добиваться. Также он не сказал, собирается ли воспользоваться правом апелляции.
«А целом - свою дорогу нельзя нести с собою. Что-то надо оставлять позади», — подытожил он свое сообщение.