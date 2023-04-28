Андрей Кураев "извергнут" из священного сана по указу патриарха Кирилла

Далее в документе говорится, что Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния». В результате действие моратория прекращается, и, согласно решению суда, Кураев лишается священного сана.

Сам Кураев прокомментировал данный указ словами, что право сослужения с нынешним патриархом Кириллом является сомнительной честью, которую он не считал и не считает нужным добиваться. Также он не сказал, собирается ли воспользоваться правом апелляции.