50 лет назад был совершен первый звонок по мобильному телефону

Идея мобильного телефона поселилась в умах людей еще в начале ХХ века. Великий инженер-электрик Никола Тесла мечтал о такой телефонной трубке, которую человек сможет носить с собой, и даже технически обосновывал возможность ее появления.

В 1957 году советский инженер и изобретатель Леонид Куприянович создал экспериментальный образец мобильного телефона, который был не такой уж и мобильный, поскольку весил целых 3 килограмма. Со временем, Куприяновичу удалось сократить вес до 70 граммов. Однако, разработки велись в "шарашке" (закрытое конструкторское бюро), и мир об этом чуде так и не узнал.

С начале 1970-х в американской компании Motorola руководителем отдела, ответственного за автомобильную телефонию, работал Мартин Купер - американец украинского происхождения. Купер высказал идею, что размер мобильного телефона нужно уменьшить до такого, чтобы люди могли носить его с собой в руке.

Проблему конфликта близких по частотам каналов, а также облегчение конструкции пытались решить технологически несколько фирм, но на начало 70-х годов XX века никто в этом не преуспел. Вскоре была выдвинута идея сотового принципа организации сетей мобильной связи, оставался открытым лишь вопрос, кто первый грамотно её реализует.

3 апреля 1973 года в «стане врага» — конструкторском отделе компании Bell Laboratories — раздался телефонный звонок. «Угадай, откуда я звоню?» — услышал в трубке голос Мартина глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. — «Я звоню тебе с настоящего сотового телефона!».

Телефон весил 1.150 грамм, в нем было две тысячи деталей. Аккумулятора хватало всего на двадцать минут разговора. Десять лет понадобилось Мартину Куперу, чтобы получить лицензию, создать сеть и выпустить на рынок первый коммерческий сотовый телефон. Он весил "всего" 800 грамм, и стоил 3.500 долларов.

Мартин Купер родился в 1928 году в Чикаго (США) в семье еврейских эмигрантов из Украины, живших ранее в местечке под Киевом. В 1950 году получил диплом Иллинойсского технологического института, став инженером-электротехником. Служил в ВМС США офицером на подводной лодке. После Корейской войны Мартин устроился в «Western Electric», где работал над созданием телетайпа. А в 1954 году стал работать в компании Motorola.