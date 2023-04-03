50 лет назад был совершен первый звонок по мобильному телефону

понедельник, 03 апреля 2023 | 11:28     250
3 апреля 1973 года изобретатель Мартин Купер впервые в мире позвонил по мобильному сотовому телефону. Интересно, что он звонил конкуренту из другой фирмы. С той поры 3 апреля считается Днем рождения мобильного телефона.

Идея мобильного телефона поселилась в умах людей еще в начале ХХ века. Великий инженер-электрик Никола Тесла мечтал о такой телефонной трубке, которую человек сможет носить с собой, и даже технически обосновывал возможность ее появления.

В 1957 году советский инженер и изобретатель Леонид Куприянович создал экспериментальный образец мобильного телефона, который был не такой уж и мобильный, поскольку весил целых 3 килограмма. Со временем, Куприяновичу удалось сократить вес до 70 граммов. Однако, разработки велись в "шарашке" (закрытое конструкторское бюро), и мир об этом чуде так и не узнал.

С начале 1970-х в американской компании Motorola руководителем отдела, ответственного за автомобильную телефонию, работал Мартин Купер - американец украинского происхождения. Купер высказал идею, что размер мобильного телефона нужно уменьшить до такого, чтобы люди могли носить его с собой в руке.

Проблему конфликта близких по частотам каналов, а также облегчение конструкции пытались решить технологически несколько фирм, но на начало 70-х годов XX века никто в этом не преуспел. Вскоре была выдвинута идея сотового принципа организации сетей мобильной связи, оставался открытым лишь вопрос, кто первый грамотно её реализует.

3 апреля 1973 года в «стане врага» — конструкторском отделе компании Bell Laboratories — раздался телефонный звонок. «Угадай, откуда я звоню?» — услышал в трубке голос Мартина глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. — «Я звоню тебе с настоящего сотового телефона!».

Телефон весил 1.150 грамм, в нем было две тысячи деталей. Аккумулятора хватало всего на двадцать минут разговора. Десять лет понадобилось Мартину Куперу, чтобы получить лицензию, создать сеть и выпустить на рынок первый коммерческий сотовый телефон. Он весил "всего" 800 грамм, и стоил 3.500 долларов.

Мартин Купер родился в 1928 году в Чикаго (США) в семье еврейских эмигрантов из Украины, живших ранее в местечке под Киевом. В 1950 году получил диплом Иллинойсского технологического института, став инженером-электротехником. Служил в ВМС США офицером на подводной лодке. После Корейской войны Мартин устроился в «Western Electric», где работал над созданием телетайпа. А в 1954 году стал работать в компании Motorola.

Тэги: 
история
гаджеты
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.03.2022 | 19:35    718
Синхрофазотрону в Дубне исполнилось 65 лет
15 марта 1957 г. в Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ныне ― Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ) был осуществлен запуск легендарного синхрофазотрона ОИЯИ, протонного ускорителя...
Демонстрация трудящихся в Дубне
07.11.2021 | 10:59    1059
Годовщина Великой Октябрьской революции
104 года назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в 21:40 холостой выстрел орудия крейсера "Аврора", ставший сигналом к началу штурма Зимнего дворца большевиками, изменил ход истории.
26.08.2021 | 08:40    315
Потомок обувщиков хочет возродить семейную традицию
Волонтеры проекта "Том Сойер Фест Кимры" рассказали о встрече с Владимиром Столяровым - прямым потомком уважаемой и славной династии Столяровых, кимрских обувщиков, фабрикантов и меценатов.