100-летие отметила Клавдия Петровна Герасимова - учитель начальных классов в школе №4 города Дубны

Клавдия Петровна – уроженка Тверской области, из крестьянской семьи. Отец умер рано, и мама одна воспитывала четырех дочерей. Как у многих людей старшего поколения, юность и молодость пришлись на военные годы, это было время тяжелых испытаний для всей страны.
Окончив педагогическое училище, Клавдия Петровна работала в деревне учителем. А после замужества переехала в Дубну вместе с супругом Леонидом Федоровичем, который работал на Дубненском машиностроительном заводе.
Сама же всю жизнь посвятила детям: работала в детском саду воспитателем, потом заведующей. Была учителем начальных классов в школе №4, и благодарные ученики до сих пор не теряют связь с любимым педагогом.
У Клавдии Петровны - заботливая семья: дочь Людмила, внучка и двое правнуков. Несмотря на почтенный возраст, она ведет активный образ жизни, любит гулять, общаться с детьми во дворе и бывать на любимой даче.