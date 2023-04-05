100-летие отметила Клавдия Петровна Герасимова - учитель начальных классов в школе №4 города Дубны

Клавдия Петровна – уроженка Тверской области, из крестьянской семьи. Отец умер рано, и мама одна воспитывала четырех дочерей. Как у многих людей старшего поколения, юность и молодость пришлись на военные годы, это было время тяжелых испытаний для всей страны.

Окончив педагогическое училище, Клавдия Петровна работала в деревне учителем. А после замужества переехала в Дубну вместе с супругом Леонидом Федоровичем, который работал на Дубненском машиностроительном заводе.