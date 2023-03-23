Журналист Илья Варламов, писавший о Дубне, Кимрах и Дмитрове, объявлен "иностранным агентом"

четверг, 23 марта 2023 | 21:37     87
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, а также еще трех человек и одну организацию.

"Двадцать третьего марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. М. Лада-Русь (Пеунова), П. В. Чиков, Р. В. Айсин, Б. В. Бакалейко, И. А. Варламов, а также объединение лиц — "Парни Плюс/Парни+", — говорится в заявлении Министерство юстиции Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, Варламов и Чиков распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Чиков участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. В свою очередь, Варламов "получал поддержку от иностранных источников".

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