Житель Дубны оштрафован за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Прокуратурой Дубны установлено, что житель Дубны в начале ноября 2021 года договорился с ранее знакомыми ему гражданами Узбекистана и гражданином Таджикистан о неоднократной фиктивной постановке их на миграционный учет без намерения фактически предоставить им свое жилое помещение. Общая сумма вознаграждения составила 25 000 рублей.