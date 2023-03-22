Житель Дубны оштрафован за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

среда, 22 марта 2023 | 12:59 158
Прокуратурой Дубны установлено, что житель Дубны в начале ноября 2021 года договорился с ранее знакомыми ему гражданами Узбекистана и гражданином Таджикистан о неоднократной фиктивной постановке их на миграционный учет без намерения фактически предоставить им свое жилое помещение. Общая сумма вознаграждения составила 25 000 рублей.
Суд постановил, что денежные средства, полученные фигурантом в результате реализации преступного умысла, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, подлежат взысканию в доход государства на основании ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.