Ветераны Дубны с экскурсией посетили завод "Биофарм"

суббота, 04 марта 2023 | 14:46    
Наукоград
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Представители Совета ветеранов района Большой Волги, с которым уже несколько лет сотрудничает Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», высказали пожелание посетить предприятие компании-резидента «Биофармлаб». И накануне Международного дня 8 марта для женщин-ветеранов такая экскурсия была организована.

Вместе с делегацией ветеранов на предприятие отправились председатель Совета депутатов городского округа Дубна Андрей Тамонов, к которому была обращена просьба женщин, и заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик, в начале экскурсии рассказавшая ее участницам о других интересных проектах резидентов и значении инновационной территории для развития наукограда.

На предприятии по производству косметических средств и биологических добавок ветеранов встретили очень тепло. Генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук подробно рассказал о выпускаемой компанией высокотехнологичной продукции под торговой маркой Librederm, а также продемонстрировал этапы ее производства.

В завершение встречи ветеранам предложили чай с конфетами и, конечно, они не ушли без подарков: наборы самой разнообразной уходовой косметики известной в России и за рубежом фирмы достались каждой участнице экскурсии. Как отметили ветераны, такое внимание накануне женского праздника для них очень ценно.

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