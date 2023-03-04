Ветераны Дубны с экскурсией посетили завод "Биофарм"

Вместе с делегацией ветеранов на предприятие отправились председатель Совета депутатов городского округа Дубна Андрей Тамонов, к которому была обращена просьба женщин, и заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик, в начале экскурсии рассказавшая ее участницам о других интересных проектах резидентов и значении инновационной территории для развития наукограда.

На предприятии по производству косметических средств и биологических добавок ветеранов встретили очень тепло. Генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук подробно рассказал о выпускаемой компанией высокотехнологичной продукции под торговой маркой Librederm, а также продемонстрировал этапы ее производства.

В завершение встречи ветеранам предложили чай с конфетами и, конечно, они не ушли без подарков: наборы самой разнообразной уходовой косметики известной в России и за рубежом фирмы достались каждой участнице экскурсии. Как отметили ветераны, такое внимание накануне женского праздника для них очень ценно.