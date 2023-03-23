В Университете «Дубна» отметили День леса

четверг, 23 марта 2023 | 13:57     72
Различные тематические мероприятия проводятся Кафедрой экологии и наук о Земле ФЕИН Университета "Дубна" уже седьмой год подряд.

21 марта, в день весеннего равноденствия, весь мир отмечает Международный день лесов. Праздник был закреплен в 2012 году резолюцией Генассамблеи ООН как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.

В этом году Кафедра экологии и наук о Земле Университета "Дубна" провела целый блок мероприятий, посвященных этому празднику: круглые столы, встречи с профессионалами лесного дела, посадка семян, конкурс эссе «Мой лес». Ежегодно в этих событиях участвуют школьники Дубны и окрестных населенных пунктов, студенты всех факультетов, преподаватели и сотрудники вуза.

В этот раз, в год 160-летия со дня рождения В.И. Вернадского, также обсудили вклад этого выдающегося ученого и мыслителя в развитие лесного дела, его учение о биосфере и ноосфере.

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