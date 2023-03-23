В Университете "Дубна" обсудили инновационные технологии в управлении

четверг, 23 марта 2023 | 19:54 56
В Университете "Дубна" состоялась конференция «Инновационные технологии в системе государственного и муниципального управления».
Конференция организована преподавателями направления «Государственное и муниципальное управление». С докладами выступили доктор философских наук, профессор ФСГН Владимир Попов и студенты 1-2 курса направления «Государственное и муниципальное управление».
Проблематика конференции включала инновационные управленческие технологии в системе государственного и муниципального управления, проблемы и ограничения их внедрения в условиях меняющейся глобальной среды, новых внешних вызовов и совершенствования системы управления в контексте административной реформы.