В Университете "Дубна" обсудили инновационные технологии в управлении

11.06.2022 | 10:03 547 Представители университета «Дубна» приняли участие в научной конференции ДВФУ На базе Дальневосточного федерального университета с 8 по 10 июня проходила Первая научно-практическая школа-конференция Института наук о жизни и биомедицины. Гибридный формат мероприятия (очно и онлайн) позволил поучаствовать в нем многим студентам,...

19.11.2022 | 11:57 360 В Университете «Дубна» состоялась конференция по альтернативной энергетике С 14 по 16 ноября в университете «Дубна» с успехом прошла Всероссийская конференция с международным участием «Инновации в альтернативной энергетике: производство и накопление». Ее основным организатором стал факультет естественных и инженерных наук.

03.04.2022 | 09:58 425 Современная Россия и мир: исторические контексты развития и сценарии будущего Всероссийская научная конференция «Современная Россия и мир: исторические контексты развития и сценарии будущего» пройдет 13 мая 2022 года в государственном университете «Дубна».

14.11.2022 | 18:59 384 В Дубне началась конференция «Инновации в альтернативной энергетике: производство и накопление» 14 ноября в Университете «Дубна» стартовала Всероссийская конференция с международным участием, посвященная вопросам альтернативной энергетики. В программе заявлено около 50 докладов из 25 научных и учебных организаций России, Узбекистана, Казахстана и...