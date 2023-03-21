В Талдоме задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении

По имеющейся информации, злоумышленники на двух автомобилях перегородили выезд иномарке, припаркованной на обочине трассы в районе д. Манихино. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили водителю, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков.
За непривлечение к уголовной ответственности потребовали деньги. Получив отказ, сообщники применили физическую силу и, угрожая оружием, похитили 87 тысяч рублей. Для психологического воздействия участники группы пересадили супругу потерпевшего в одну из своих машин. После этого мужчина отдал нападавшим банковскую карту и сообщил ПИН-код. В дальнейшем ими было обналичено 237 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при участии Росгвардии задержали их по адресам фактического проживания в г. Талдоме.
В ходе обысков обнаружены и изъяты предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, два автомобиля, использовавшихся при совершении преступления, мобильные телефоны и банковские карты.
Следователем следственного отдела ОМВД России по Талдомскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.