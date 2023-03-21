В Талдоме задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении

По имеющейся информации, злоумышленники на двух автомобилях перегородили выезд иномарке, припаркованной на обочине трассы в районе д. Манихино. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили водителю, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков.

За непривлечение к уголовной ответственности потребовали деньги. Получив отказ, сообщники применили физическую силу и, угрожая оружием, похитили 87 тысяч рублей. Для психологического воздействия участники группы пересадили супругу потерпевшего в одну из своих машин. После этого мужчина отдал нападавшим банковскую карту и сообщил ПИН-код. В дальнейшем ими было обналичено 237 тысяч рублей.