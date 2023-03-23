В Талдоме сгорела маршрутка

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта на этом участке дороги, a пожарные 272-й пожарно-спасательной части подали на тушение ствол, ликвидировали возгорание и смыли разлив нефтепродуктов с дорожного покрытия.

Пострадавших нет, и медицинская помощь никому не потребовалась.