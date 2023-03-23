В Талдоме сгорела маршрутка

четверг, 23 марта 2023 | 20:17     69
22 марта работники ПСЧ-272 Мособлпожспас ликвидировали возгорание маршрутного такси в посёлке Северный Талдомского округа.

В службу 112 обратились очевидцы, которые увидели охваченную огнем маршрутку. Микроавтобус ехал из Талдома в посёлок Северный. Из-за короткого замыкания электропроводки автомобиль загорелся. Водитель успел высадить всех 4 пассажиров до того момента, как пламя охватило салон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта на этом участке дороги, a пожарные 272-й пожарно-спасательной части подали на тушение ствол, ликвидировали возгорание и смыли разлив нефтепродуктов с дорожного покрытия.

Пострадавших нет, и медицинская помощь никому не потребовалась.

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