В Талдоме сгорела маршрутка

четверг, 23 марта 2023 | 20:17 69
22 марта работники ПСЧ-272 Мособлпожспас ликвидировали возгорание маршрутного такси в посёлке Северный Талдомского округа.
В службу 112 обратились очевидцы, которые увидели охваченную огнем маршрутку. Микроавтобус ехал из Талдома в посёлок Северный. Из-за короткого замыкания электропроводки автомобиль загорелся. Водитель успел высадить всех 4 пассажиров до того момента, как пламя охватило салон.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта на этом участке дороги, a пожарные 272-й пожарно-спасательной части подали на тушение ствол, ликвидировали возгорание и смыли разлив нефтепродуктов с дорожного покрытия.
Пострадавших нет, и медицинская помощь никому не потребовалась.