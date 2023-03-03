В Талдоме пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан

пятница, 03 марта 2023 | 20:15
Регион118
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные в г. Талдом, п. Северный и с. Новоникольское.
Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте от 19 до 48 лет поставили на миграционный учет 20 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставили.
В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.