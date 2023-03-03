В Талдоме пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан

Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте от 19 до 48 лет поставили на миграционный учет 20 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставили.

В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.