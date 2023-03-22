В Подмосковье собаку-таксу торжественно посвятили в пожарные

среда, 22 марта 2023 | 19:32     140
22 марта в ПСЧ-292 ГКУ МО Мособлпожспас прошло торжественное посвящение в огнеборцы любимицы подразделения – таксы по кличке Симона.

На протяжении 10 лет собака несёт со своим хозяином службу в части посёлка Осаново-Дубовое Шатурского округа. Водитель пожарной техники Дмитрий Быков однажды привёз в часть месячного щенка, который сразу покорил ребят. Специально для любимицы пожарные после долгих поисков нашли костюм, который напоминал боевую одежду пожарного.

С работниками ПСЧ-292 собака участвует в патрулировании на водоёмах и в противопожарных рейдах. Местные жители поддаются обаянию помощника пожарных и лучше запоминают советы специалистов. Также без Симоны не обходится ни один футбольный матч работников подразделения.

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