В Подмосковье собаку-таксу торжественно посвятили в пожарные

30.11.2022 | 20:53
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Работники Мособлпожспас часто выезжают на помощь пострадавшим четвероногим. Одна из историй случилась 29 ноября на Московском море. Там работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части вытащили из воды собаку, которая провалилась...
28.01.2022 | 12:00
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В четверг, 27 января, работники 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспаc» спасли молодую лосиху, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского городского округа.
03.11.2021 | 15:07
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В воскресенье, 31 октября, работники дежурной смены 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» провели операцию по спасению собаки, которая провалилась в подвал жилого многоквартирного дома в деревне...
17.01.2022 | 10:21
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В субботу, 15 января, работники 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспаc» освободили лапу сторожевой собаки от карабина, который проткнул заднюю конечность животного. Инцидент произошел на территории...
28.10.2021 | 11:20
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В субботу, 23 октября, работники дежурной смены 233-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» провели операцию по спасению собаки, которая провалилась в погреб частного жилого дома в Сергиево-Посадском...