В Подмосковье собаку-таксу торжественно посвятили в пожарные

30.11.2022 | 20:53 450 Работники Мособлпожспас спасли собаку на Иваньковском водохранилище Работники Мособлпожспас часто выезжают на помощь пострадавшим четвероногим. Одна из историй случилась 29 ноября на Московском море. Там работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части вытащили из воды собаку, которая провалилась...

28.01.2022 | 12:00 407 Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лосенка, угодившего в полынью В четверг, 27 января, работники 215-й и 270-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспаc» спасли молодую лосиху, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы в районе поселка Запрудня Талдомского городского округа.

03.11.2021 | 15:07 978 Спасатели ПСЧ-270 Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку из подвала В воскресенье, 31 октября, работники дежурной смены 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» провели операцию по спасению собаки, которая провалилась в подвал жилого многоквартирного дома в деревне...

17.01.2022 | 10:21 313 Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь раненой сторожевой собаке В субботу, 15 января, работники 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспаc» освободили лапу сторожевой собаки от карабина, который проткнул заднюю конечность животного. Инцидент произошел на территории...