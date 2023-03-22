В МФЦ Дубны проводят обучение компьютерной грамотности для участников программы "Активное долголетие"

среда, 22 марта 2023 | 20:44     102
Пользоваться компьютером обучают жителей старшего возраста. Обучение проходит в центре «Активное долголетие» города Дубны.

«В новом году уже 17 пожилых жителей городского округа Дубна прошли обучение компьютерной грамотности в рамках проекта „Активное долголетие“. Занятия проводили сотрудники МФЦ. Пенсионеров научили пользоваться основными программами и электронной почтой, а также подавать онлайн-заявления на региональном и федеральном порталах госуслуг», - рассказала директор МКУ МФЦ г. Дубны Московской области Лариса Рулева.

Чтобы записаться на занятия, необходимо обратиться к консультанту цифровой зоны МФЦ по адресу: г. Дубна, ул. Станционная, д. 32 или позвонить в центр «Активного долголетия» по телефону +7 496 217-09-58.

Занятия проходят по адресу: г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11-а по средам в 11:00.

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компьютеры
образование
Источник:
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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