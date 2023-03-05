В Кимрах полиция раскрыла кражу инструментов из частного дома

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали территорию и подробно опросили потерпевшего. На месте эксперты изъяли следы рук и обуви предполагаемого преступника, а также следы биологического происхождения. Установлено, что злоумышленник проник в хозпостройку на участке потерпевшего путём срыва навесного замка.

Оперативники провели подворовый обход, опрашивая соседей и возможных свидетелей произошедшего, а также проверили торговые онлайн-площадки, места скупки и ломбарды на предмет продажи похищенного имущества. На причастность к совершению кражи проверялись лица, ранее судимые за совершение имущественных преступлений.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 49-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый арестован за ранее совершённое преступление. Ведётся следствие. Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия по розыску похищенного имущества.