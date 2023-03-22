В Кимрах полицейские ликвидировали нарколабораторию

Предварительно установлено, что двое мужчин арендовали нежилое помещение в Кимрском районе и организовали там нарколабораторию. Изготавливаемую продукцию они планировали сбывать через тайники-закладки.
Помещение обнаружили оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков при участии бойцов отряда спецназначения «Гром». Изъято около 10 килограммов наркотического средства мефедрон. Также обнаружено оборудование, химический реактор, электронные весы, а также емкости с различными реактивами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей города Кашина. В ходе обыска по месту жительства одного из них найдено еще более килограмма N-метилэфедрона.
Следователем следственного отдела МО МВД России «Кимрский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.