В Кимрах полицейские ликвидировали нарколабораторию

среда, 22 марта 2023 | 20:10     154
Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тверской области пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Предварительно установлено, что двое мужчин арендовали нежилое помещение в Кимрском районе и организовали там нарколабораторию. Изготавливаемую продукцию они планировали сбывать через тайники-закладки.

Помещение обнаружили оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков при участии бойцов отряда спецназначения «Гром». Изъято около 10 килограммов наркотического средства мефедрон. Также обнаружено оборудование, химический реактор, электронные весы, а также емкости с различными реактивами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей города Кашина. В ходе обыска по месту жительства одного из них найдено еще более килограмма N-метилэфедрона.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Кимрский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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