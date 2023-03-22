В Кимрах полицейские ликвидировали нарколабораторию

Предварительно установлено, что двое мужчин арендовали нежилое помещение в Кимрском районе и организовали там нарколабораторию. Изготавливаемую продукцию они планировали сбывать через тайники-закладки.

Помещение обнаружили оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков при участии бойцов отряда спецназначения «Гром». Изъято около 10 килограммов наркотического средства мефедрон. Также обнаружено оборудование, химический реактор, электронные весы, а также емкости с различными реактивами.