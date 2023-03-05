В Госдуме посоветовали российским компаниям закупаться средствами ПВО для защиты от украинских дронов

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — пояснил депутат.

Картаполов считает, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, значит «вполне возможно запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны».

По словам парламентария, с учетом размеров страны «всегда найдется лазейка», через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник, поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом внесут вклад в общую безопасность, позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Средства ПВО пригодятся и после войны — «для противодействия террористам», добавил Картаполов.