В Госдуме посоветовали российским компаниям закупаться средствами ПВО для защиты от украинских дронов

воскресенье, 05 марта 2023 | 09:13    
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Российским компаниям следует самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — пояснил депутат.

Картаполов считает, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, значит «вполне возможно запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны».

По словам парламентария, с учетом размеров страны «всегда найдется лазейка», через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник, поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом внесут вклад в общую безопасность, позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Средства ПВО пригодятся и после войны — «для противодействия террористам», добавил Картаполов.

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