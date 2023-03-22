В Германии эмигранта из России оштрафовали за футболку с буквой Z

среда, 22 марта 2023 | 16:57     139
Окружной суд Висбадена оштрафовал на 1500 евро выходца из России - он ходил на работу в футболке с буквой Z. Деньги будут переданы в пользу некоммерческой инициативы Deutschland hilft, которая помогает в том числе пострадавшим от СВО украинцам.

49-летний мужчина живет в Германии с 1992 года и является ее гражданином. Он работает электриком в компании, которая находится в промышленной зоне Валлуф. В черной футболке с белой буквой Z, которую ему подарил друг, он ходил на работу – из-за того, что его работодатель вывесил украинский флаг на здании компании.

На суде он заявил, что информацию о событиях в мире он получает в основном из российских СМИ, поэтому считал, "что в Украине к власти пришли нацисты". По его словам, он не знал, что совершает преступление по германским законам. Он также сказал, что сожалеет не только о выборе одежды, но и о выборе СМИ.

Напоминаем, в Германии публичная демонстрация буквы Z в знак поддержки СВО является уголовным преступлением. Суд после сбора доказательств предложил не открывать уголовное производство, если нарушитель вовремя выплатит штраф в размере 1500 евро.

Тэги: 
одежда
#Z
суд
Источник:
FAZ
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