В Германии эмигранта из России оштрафовали за футболку с буквой Z

49-летний мужчина живет в Германии с 1992 года и является ее гражданином. Он работает электриком в компании, которая находится в промышленной зоне Валлуф. В черной футболке с белой буквой Z, которую ему подарил друг, он ходил на работу – из-за того, что его работодатель вывесил украинский флаг на здании компании.

На суде он заявил, что информацию о событиях в мире он получает в основном из российских СМИ, поэтому считал, "что в Украине к власти пришли нацисты". По его словам, он не знал, что совершает преступление по германским законам. Он также сказал, что сожалеет не только о выборе одежды, но и о выборе СМИ.

Напоминаем, в Германии публичная демонстрация буквы Z в знак поддержки СВО является уголовным преступлением. Суд после сбора доказательств предложил не открывать уголовное производство, если нарушитель вовремя выплатит штраф в размере 1500 евро.