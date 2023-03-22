В Дубне задержан и помещен под стражу москвич - телефонный мошенник

Установлено, что мужчина сообщал пенсионерам, проживающим в городе Дубна, заведомо ложные сведения о совершении ДТП по вине их родственников и иные несоответствующие реальности сведения, в связи с чем последним предлагалось передать денежные средства с целью "разрешения претензий материального характера".

Всего гражданин похитил путем обмана у пенсионеров денежные средства на общую сумму более 900 000 рублей.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается, ход и результаты которого поставлены прокуратурой города на контроль.