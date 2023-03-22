В Дубне задержан и помещен под стражу москвич - телефонный мошенник

среда, 22 марта 2023 | 13:12     194
Дубненским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что мужчина сообщал пенсионерам, проживающим в городе Дубна, заведомо ложные сведения о совершении ДТП по вине их родственников и иные несоответствующие реальности сведения, в связи с чем последним предлагалось передать денежные средства с целью "разрешения претензий материального характера".

Всего гражданин похитил путем обмана у пенсионеров денежные средства на общую сумму более 900 000 рублей.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается, ход и результаты которого поставлены прокуратурой города на контроль.

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