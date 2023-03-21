В Дубне временно изменяется схема движения трех автобусных маршрутов

вторник, 21 марта 2023 | 16:22 226
С 22 марта и до 27 марта (ориентировочно) будет перекрыто движение по ул. Карла Маркса, в районе д. 14/1 на время проведения ремонта дорожного покрытия.
На время работ будут изменены схемы движения 3 автобусных маршрутов: №6 «ул. Березняка – ТЦ «Перекрёсток» – Кладбище», №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК», №12 «ул. Березняка – завод ЖБИ и ДК». Маршруты будут курсировать по ул. Центральной и ул. Макаренко. Из маршрутов уберут 3 остановки: «Музыкальная школа», «Аптека» и «СЭС».