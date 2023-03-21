В Дубне временно изменяется схема движения трех автобусных маршрутов

Согласно протоколу Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения №6 от 23.12.2020, на участке дороги по ул. Центральной (от ул. Октябрьской до ул. Жуковского) изменена схема организации дорожного движения в части перехода с двухстороннего...

Согласно протоколу Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения №6 от 23.12.2020, на участке дороги по ул. Центральной (от ул. Октябрьской до ул. Жуковского) изменена схема организации дорожного движения в части перехода с двухстороннего...

29.08.2022 | 11:11

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