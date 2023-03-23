В Дубне спасатели освободили женщину из запертой комнаты и предотвратили возгорание

В службу 112 обратилась местная жительница, которая во время приготовления ужина вышла в другую комнату, но из-за сломавшейся дверной ручки оказалась взаперти.

Спасатели по просьбе хозяйки квартиры не стали вскрывать входную дверь, а решили проникнуть в квартиру через окно. Специалисты по автолестнице взобрались на 5 этаж, с помощью шанцевого инструмента открыли окно кухни, попали внутрь и выключили плиту. Затем работники подразделения вскрыли межкомнатную дверь и освободили «пленницу», которая поблагодарила ребят за оказанную помощь.