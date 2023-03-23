В Дубне спасатели освободили женщину из запертой комнаты и предотвратили возгорание

четверг, 23 марта 2023 | 14:46     103
Вечером 22 марта работники дубненской ПСЧ-215 Мособлпожспас совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы освободили женщину из запертой комнаты и предотвратили возгорание. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в Дубне.

В службу 112 обратилась местная жительница, которая во время приготовления ужина вышла в другую комнату, но из-за сломавшейся дверной ручки оказалась взаперти.

Спасатели по просьбе хозяйки квартиры не стали вскрывать входную дверь, а решили проникнуть в квартиру через окно. Специалисты по автолестнице взобрались на 5 этаж, с помощью шанцевого инструмента открыли окно кухни, попали внутрь и выключили плиту. Затем работники подразделения вскрыли межкомнатную дверь и освободили «пленницу», которая поблагодарила ребят за оказанную помощь.

«Ситуация была опасная, ведь оставленная на плите кастрюля могла загореться и спровоцировать пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели по просьбе хозяйке квартиры не стали вскрывать входную дверь, а решили проникнуть в квартиру через окно. Работники противопожарно-спасательной службы по автолестнице взобрались на пятый этаж, с помощью шанцевого инструмента аккуратно открыли окно кухни, попали внутрь и выключили плиту. Затем специалисты вскрыли межкомнатную дверь и освободили «пленницу», которая поблагодарила ребят за оказанную помощь», - рассказал зам. начальника пожарно-спасательной части Александр Проценко.

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