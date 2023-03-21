В Дубне прошла ежегодная тренировка оперативных служб города

24.02.2022 | 15:00
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В среду, 23 февраля, работники 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками 38 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, Администрации города, волонтерского поисково-...
16.05.2022 | 16:42
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В воскресенье, 15 мая, работники пожарно-спасательной части № 215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками администрации города, Управления народного образования, 38 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Московской области приняли участие в городском этапе слета-...
15.03.2022 | 14:11
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Во вторник, 15 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД, полиции, государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России и службами...
22.04.2022 | 18:36
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В четверг, 21 апреля, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с силами Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Талдомского городского округа, сотрудниками ГКУ МО «Мособллес», огнеборцами 38-го пожарно-спасательного...
18.01.2022 | 15:37
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Во вторник, 18 января, работники 215 пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в работах по оборудованию места для Крещенских купаний на озере в Парке семейного отдыха на проспекте Боголюбова...