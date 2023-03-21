В Дубне прошла ежегодная тренировка оперативных служб города

24.02.2022 | 15:00 383 Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в демонстрационных учениях «Потеряшка-2022» В среду, 23 февраля, работники 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками 38 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, Администрации города, волонтерского поисково-...

16.05.2022 | 16:42 385 Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» отработали со школьниками прохождение полосы препятствий В воскресенье, 15 мая, работники пожарно-спасательной части № 215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками администрации города, Управления народного образования, 38 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Московской области приняли участие в городском этапе слета-...

15.03.2022 | 14:11 354 Спасатели Дубны приняли участие в смотре готовности сил и средств к паводкоопасному периоду Во вторник, 15 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД, полиции, государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России и службами...

22.04.2022 | 18:36 416 Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации природных пожаров в Талдоме В четверг, 21 апреля, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с силами Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Талдомского городского округа, сотрудниками ГКУ МО «Мособллес», огнеборцами 38-го пожарно-спасательного...