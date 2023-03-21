В Дубне прошла ежегодная тренировка оперативных служб города

вторник, 21 марта 2023 | 20:50     182
В Парке семейного отдыха на озере состоялась ежегодная масштабная тренировка оперативных служб города Дубна.

Работники дубненской ПСЧ-215 Мособлпожспас совместно с инспекторами северного отделения ГИМС по Московской области, сотрудниками федеральной противопожарной службы, полиции, скорой помощи и представителями администрации Дубны провели тренировку по отработке способов спасения людей, провалившихся под лед. Учения состоялись на озере, расположенном в Парке семейного отдыха на БВ.

Согласно легенде, человек вышел на лед водоема и провалился. "Очевидцы" обратились в службу 112 и к месту происшествия оперативно были направлены специалисты экстренных служб.

В ходе тренировки спасатели отработали способы оказания помощи человеку, провалившему под лед, специальными и подручными средствами спасения.

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