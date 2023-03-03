В Дмитрове импортозаместят джин, виски, бурбон и ром

В частности, планируется увеличить выпуск таких отечественных брендов, как: джин «Snob», виски «Mancatcher», бурбон «Steersman», ром «Castro».

«В рамках программы импортозамещения, сопровождаемой министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ООО «ССБ» нарастит выпуск джина, виски, бурбона и рома с текущих 25 млн. бутылок в год, в два раза. Проект предусматривает инвестиции на общую сумму порядка 500 млн рублей», - рассказал курирующий Минсельхозпрод, заместитель председателя Правительства Московской области, Георгий Филимонов.

Он также уточнил, что запуск новых производственных линий на заводе запланирован на вторую половину 2024 года.