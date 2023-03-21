В Дмитрове двое полицейских пострадали, пытаясь разнять собаку и кота

вторник, 21 марта 2023 | 15:49 1118
Два сержанта-полицейских со служебным псом приехали в Дмитров для сопровождения в участок подозреваемых. Но местный дворовый кот решил заступиться за задержанных сограждан и, когда арестованных вывели из подъезда, вступил в неравный бой с полицейской собакой.
Схватка была настолько серьёзной, что досталось всем — и служебной овчарке, и коту, и разнимающим их сотрудникам полиции. Последних обе стороны конфликта покусали и поцарапали так, что пришлось обращаться в больницу. Особенно пострадали руки.
Сержанты на амбулаторном лечении. Проводится служебная проверка, решается вопрос о привлечении кота к уголовной ответственности за драку в общественном месте и сопротивление сотрудникам полиции.