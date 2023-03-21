В Дмитрове двое полицейских пострадали, пытаясь разнять собаку и кота

Схватка была настолько серьёзной, что досталось всем — и служебной овчарке, и коту, и разнимающим их сотрудникам полиции. Последних обе стороны конфликта покусали и поцарапали так, что пришлось обращаться в больницу. Особенно пострадали руки.

Сержанты на амбулаторном лечении. Проводится служебная проверка, решается вопрос о привлечении кота к уголовной ответственности за драку в общественном месте и сопротивление сотрудникам полиции.