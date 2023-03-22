В деревне под Дмитровом при пожаре заживо сгорел пенсионер-инвалид

Двухэтажный деревянный дом, отделанный сайдингом, вспыхнул, как спичка. Почувствовав запах гари, проснулась его хозяйка.

Женщина сразу осознала, что огонь распространяется по коридору и не стала открывать дверь спальни. Вместо этого она распахнула окно (комната располагалась на первом этаже) и потащила на себе к окну своего парализованного мужа - мужчину разбил инсульт буквально год назад, и с тех пор он стал лежачим больным.

Женщине удалось посадить мужа у подоконника и выбраться через открытое окно на улицу. После этого она схватила его за шиворот и начала тащить к себе. Увы, приток в комнату кислорода привёл к тому, что пламя, которое было за дверью, ворвалось в спальню и быстро охватило мебель и занавески. Потом загорелась одежда мужа, а пенсионерка всё никак не могла протащить его через оконный проем. И только когда ей опалило руки, она отпустила свой груз.

К приезду пожарных, которых вызвали соседи, первый этаж уже полностью выгорел. Чтобы остановить пламя, брандмейстерам понадобилось 2 часа. Медики "скорой" обработали пострадавшей кисти рук и дали успокоительные. Несчастная женщина рассказала, что накануне вечером подключила к сети старый холодильник, который ещё в прошлом году был неисправен. Тем не менее, бабушка решила попробовать ввести его в эксплуатацию снова. Вероятно, ночью произошло короткое замыкание, из-за чего и начался пожар.