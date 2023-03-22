В деревне под Дмитровом при пожаре заживо сгорел пенсионер-инвалид

среда, 22 марта 2023 | 14:15     206
Трагедия произошла в среду, 22 марта около 5:00, в деревне Походкино Дмитровского городского округа. Проснувшись от запаха дыма, 71-летняя женщина поняла, что в доме пожар, и бросилась вытаскивать из огня своего парализованного 79-летнего мужа, однако ей не хватило на это ни сил, ни времени.

Двухэтажный деревянный дом, отделанный сайдингом, вспыхнул, как спичка. Почувствовав запах гари, проснулась его хозяйка.

Женщина сразу осознала, что огонь распространяется по коридору и не стала открывать дверь спальни. Вместо этого она распахнула окно (комната располагалась на первом этаже) и потащила на себе к окну своего парализованного мужа - мужчину разбил инсульт буквально год назад, и с тех пор он стал лежачим больным.

Женщине удалось посадить мужа у подоконника и выбраться через открытое окно на улицу. После этого она схватила его за шиворот и начала тащить к себе. Увы, приток в комнату кислорода привёл к тому, что пламя, которое было за дверью, ворвалось в спальню и быстро охватило мебель и занавески. Потом загорелась одежда мужа, а пенсионерка всё никак не могла протащить его через оконный проем. И только когда ей опалило руки, она отпустила свой груз.

К приезду пожарных, которых вызвали соседи, первый этаж уже полностью выгорел. Чтобы остановить пламя, брандмейстерам понадобилось 2 часа. Медики "скорой" обработали пострадавшей кисти рук и дали успокоительные. Несчастная женщина рассказала, что накануне вечером подключила к сети старый холодильник, который ещё в прошлом году был неисправен. Тем не менее, бабушка решила попробовать ввести его в эксплуатацию снова. Вероятно, ночью произошло короткое замыкание, из-за чего и начался пожар.

Тэги: 
Дмитров
пожар
происшествия
Источник:
МК
Читать Дубна.Ru в
22.03.2023 | 15:00    138
На помойку в Дмитрове выбросили семь щенков
Ирина Кононова из поселка Деденево Дмитровского округа спасла семь щенков, коробку с которыми оставили неизвестные у мусорных контейнеров 21 марта.
23.03.2023 | 16:32    113
В Дмитрове умерла сотрудница УК, которую в офисе поджег военный пенсионер
Одна из жертв нападения на офис управляющей компании в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа - 54-летняя женщина - скончалась в больнице от ожогов.
Фото: Это Дмитров, детка!
24.10.2021 | 22:52    1217
ДТП вечером 24 октября на Дмитровском шоссе с участием нескольких авто
Инцидент произошел на мосту через Канал имени Москвы на съезде в сторону Дубны. Со слов очевидцев, в аварию попали не менее пяти авто.
10.11.2021 | 16:07    238
Спасатели из Дубны ликвидировали последствия сильного ветра в Дмитрове
Во вторник, 9 ноября, работники дежурной смены 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили автомобили от упавшего во время сильного ветра дерева в Дмитровском городском округе.
24.11.2021 | 16:55    604
Один человек погиб во время пожара в садовом доме в Дубне
Во вторник 23 ноября 2021 г. в 03:06 на пульт ЦППС Дубненского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Дубна поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Весна».