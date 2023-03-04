В ЦППК подсчитали количество "потеряшек" за прошедшую календарную зиму

суббота, 04 марта 2023 | 17:21    
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С декабря по февраль в поездах ЦППК пассажиры забыли более 260 различных вещей. Чаще всего ручную кладь оставляли в декабре — более 120 раз. Самое большое количество «потеряшек» обнаружено на Курском, Рижском и Савеловском направлениях.

Обычно пассажиры ЦППК оставляют в поездах сумки, шапки, наушники, телефоны и ключи. В декабре в число забытых вещей вошли мягкий плюшевый медведь и карнавальный костюм, в январе — кейс с инструментами для ремонта, коробки с продуктами и лыжи. В феврале забыли несколько сумок с одеждой для фитнеса, коньки и балалайку.

При обнаружении бесхозных вещей и предметов сотрудники транспортной безопасности обязаны эвакуировать пассажиров из вагона, оцепить его и вызвать сотрудников транспортной полиции.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда. Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, можно обратиться по телефону контакт-центра «Московский транспорт»: 3210 (с мобильного). Сотрудник расскажет, где находятся склады и как забрать потерянные вещи. Хранятся они до 6 месяцев.

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