Университет «Дубна» посетили представители НИИ прикладной акустики

суббота, 04 марта 2023 | 14:58
Наукоград143
Студенты Университета "Дубна" уже с этого года смогут проходить практику в институте и в последующем трудоустроиться в нем.
На встрече студентов познакомили с направлениями деятельности института, с проектами, реализуемыми в данный момент, а также рассказали о перспективных направлениях для развития нового бизнеса.
Основное научное направление института - создание интеллектуальных систем и комплексов специального назначения на основе достижений прикладной акустики.