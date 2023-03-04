Университет «Дубна» посетили представители НИИ прикладной акустики

суббота, 04 марта 2023 | 14:58    
Наукоград
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Студенты Университета "Дубна" уже с этого года смогут проходить практику в институте и в последующем трудоустроиться в нем.

На встрече студентов познакомили с направлениями деятельности института, с проектами, реализуемыми в данный момент, а также рассказали о перспективных направлениях для развития нового бизнеса.

Основное научное направление института - создание интеллектуальных систем и комплексов специального назначения на основе достижений прикладной акустики.

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