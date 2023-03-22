Университет «Дубна» посетили представители компании-работодателя Web-bee

На мероприятии присутствовало более 50 студентов Института САУ: начиная с учащихся 2-го курса бакалавриата, заканчивая студентами магистратуры 1 курса, часть из которых уже задействованы в работе над кейсами компании Web-bee в рамках пролонгированной практики.

Ребята проявили большой интерес к стажировкам и возможностям трудоустройства. Со стороны компании на встрече присутствовали заместитель генерального директора Сергей Профоров, технический директор Роман Демещенко, а также специалисты по кадрам.

Web-bee - современный ИТ-интегратор, эксперт в разработке сложных высоконагруженных информационных систем «под ключ», с 2020 года - резидент ОЭЗ «Дубна».