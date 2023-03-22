Университет «Дубна» посетили представители компании-работодателя Web-bee

среда, 22 марта 2023 | 19:12     123
На встрече, состоявшейся 20 марта, обсуждались направления деятельности компании, возможные стажировки и открытые вакансии.

На мероприятии присутствовало более 50 студентов Института САУ: начиная с учащихся 2-го курса бакалавриата, заканчивая студентами магистратуры 1 курса, часть из которых уже задействованы в работе над кейсами компании Web-bee в рамках пролонгированной практики.

Ребята проявили большой интерес к стажировкам и возможностям трудоустройства. Со стороны компании на встрече присутствовали заместитель генерального директора Сергей Профоров, технический директор Роман Демещенко, а также специалисты по кадрам.

Web-bee - современный ИТ-интегратор, эксперт в разработке сложных высоконагруженных информационных систем «под ключ», с 2020 года - резидент ОЭЗ «Дубна».

Тэги: 
Университет Дубна
образование
встреча
Читать Дубна.Ru в
08.07.2022 | 22:04    641
ОИЯИ выступил интегрирующей площадкой для двух вузов России
Объединенный институт ядерных исследований активно вовлечен в образовательную деятельность и выступает площадкой связи для вузов страны своего местопребывания — России. Так, в июне университет «Дубна» и Северо-Осетинский государственный университет им. К....
10.06.2022 | 14:07    435
Обсуждение стратегии развития СПО в университете «Дубна»
7 июня в Дмитровском институте непрерывного образования состоялось обсуждение стратегии развития среднего профессионального образования университета «Дубна» до 2030 года.
03.12.2022 | 14:32    359
В Университете «Дубна» стартовало обучение по переподготовке управленческих кадров
Впервые начинаются занятия на курсах профессиональной переподготовки «Управление в сфере бизнеса и предпринимательства» и «Государственное и муниципальное управление».
16.11.2022 | 12:52    376
Студенты университета «Дубна» ведут факультативы для школьников города
Осенью 2022 г. университет совместно с администрацией гимназии № 11 начал реализацию двух образовательных проектов по информатике и ИКТ.
09.12.2022 | 17:34    413
В Университете "Дубна" состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Школы кадрового резерва
С приветственным словом к выпускникам обратились глава г.о. Дубна С.А. Куликов, ректор университета Д.В. Фурсаев, проректор по учебной работе и молодежной политике Е.Г. Стифорова, а также заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» по инновациям и...