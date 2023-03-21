Украинские моряки спасли российских яхтсменов с потерпевшего кораблекрушение тримарана

Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и с тех пор прошли более 13 тысяч морских миль вдоль берегов 13 государств.

В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьезную поломку рулевого механизма. Когда стало ясно, что неисправность не удастся устранить своими силами, экипаж подал сигнал бедствия, на который откликнулся сухогруз Sounion с украинско-филиппинским экипажем.

Поиски тримарана заняли пять часов. Подъем россиян на борт балкера занял еще несколько часов из-за сильной волны.

«Тримаран подбрасывало [на волне] метра на три. Для того, чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него — меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, а тримаран проваливается вниз и отскакивает в море», — рассказал капитан российского судна Станислав Березкин.

Когда экипаж Russian Ocean Way оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир. Тогда же россияне узнали, что их спасли украинцы.

«Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога — на расстоянии вытянутой руки», — сказал журналистам Березкин.

По его словам, он старается не обсуждать СВО против Украины в разговорах с украинским экипажем.

«Больше мы никого ни о чем не спрашивали. Плохая это тема», — пояснил Березкин.

Капитан Sounion рассказал, что он родом из Мариуполя, но после начала полномасштабной военной операции, когда российские войска взяли город в осаду, был вынужден уехать от бомбежек в Киев. Капитан Sounion попросил журналистов не указывать в статье свое имя.