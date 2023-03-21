Суд в Дубне дал наркоторговцу из Дмитрова 12 лет строгого режима

Установлено, что мужчина, получив через тайник – «закладку» наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона массой свыше 27 грамм, вещество растительного происхождения - гашиш массой свыше 280 грамм, а также психотропное вещество – амфетамин массой более 220 грамм, перевез их в арендованный гараж с целью дальнейшего незаконного хранения и распространения с использованием сети Интернет.

Затем осужденный, действуя согласно ранее достигнутым договоренностям с неустановленным лицом, на личном авто перевез часть указанных наркотических средств и психотропных веществ в город Дубна с целью помещения их в тайники- «закладки» на территории города.

Однако, данные преступные действия не были доведены злоумышленником до конца, поскольку его автомобиль был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна и, в ходе проверки документов и досмотра автомобиля, наркотики были обнаружены и изъяты.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Дубны Московской области житель города Дмитров за совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.