Студентам Университета "Дубна" рассказали о проекте НПП «Детектор»

среда, 22 марта 2023 | 12:25     165
В особой экономической зоне "Дубна" трудится большое число выпускников Университета «Дубна». Многие из них делают выбор в пользу той или иной компании после встреч с резидентами ОЭЗ. На одной их них о своем проекте будущим инженерам рассказали представители НПП «Детектор».

ОЭЗ «Дубна» успешно взаимодействует с одноименным университетом: вуз ведет обучение по специальностям, которые востребованы резидентами, студенты проходят практику на предприятиях, а представители компаний на регулярной основе встречаются с потенциальными соискателями квалифицированных рабочих мест на традиционной Ярмарке вакансий в ОЭЗ, которая в этом году запланирована на следующий месяц, в компаниях и непосредственно в Университете «Дубна».

Одна из них, с сотрудниками научно-производственного предприятия «Детектор», прошла в Инженерно-физическом институте вуза, который создан на базе кафедр, выпускающих специалистов в области ядерной физики, автоматики, электротехники, авиастроения и конструирования электронных систем.

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между НПП «Детектор» и университетом, подразумевает взаимодействие не только в области образовательной и научной деятельности, но и по трудоустройству выпускников вуза. На встрече со студентами Инженерно-физического института представители компании подробно рассказали об основных направлениях работы предприятия.

Было отмечено, что сегодня отечественное производство, в том числе сфера микроэлектроники, испытывает острую потребность в инженерных кадрах. Университет готовит таких специалистов и то, что резиденты обращают на них внимание еще на стадии обучения в вузе, помогает работодателям пополнять коллективы грамотными специалистами, а студентам - найти перспективную, интересную для себя работу.

НПП «Детектор» занимается разработкой и производством чувствительных элементов и дозиметрического оборудования широкого спектра применения, внедрением инновационных идей и передовых технологий. В области науки исследуются физические эффекты в материалах и электронике, возникающие при радиации. Изучается стойкость материалов и электроники к воздействию ионизирующего излучения.

На встрече работодатели предложили студентам пройти практику в компании, в ходе которой они смогут поучаствовать в реальных инженерных проектах. Это поможет будущим специалистам не только еще больше узнать о проекте, но и подготовить дипломную работу по актуальной тематике в области микроэлектроники.

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