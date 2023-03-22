Студентам Университета "Дубна" рассказали о проекте НПП «Детектор»

ОЭЗ «Дубна» успешно взаимодействует с одноименным университетом: вуз ведет обучение по специальностям, которые востребованы резидентами, студенты проходят практику на предприятиях, а представители компаний на регулярной основе встречаются с потенциальными соискателями квалифицированных рабочих мест на традиционной Ярмарке вакансий в ОЭЗ, которая в этом году запланирована на следующий месяц, в компаниях и непосредственно в Университете «Дубна».

Одна из них, с сотрудниками научно-производственного предприятия «Детектор», прошла в Инженерно-физическом институте вуза, который создан на базе кафедр, выпускающих специалистов в области ядерной физики, автоматики, электротехники, авиастроения и конструирования электронных систем.

Соглашение о сотрудничестве, заключенное между НПП «Детектор» и университетом, подразумевает взаимодействие не только в области образовательной и научной деятельности, но и по трудоустройству выпускников вуза. На встрече со студентами Инженерно-физического института представители компании подробно рассказали об основных направлениях работы предприятия.

Было отмечено, что сегодня отечественное производство, в том числе сфера микроэлектроники, испытывает острую потребность в инженерных кадрах. Университет готовит таких специалистов и то, что резиденты обращают на них внимание еще на стадии обучения в вузе, помогает работодателям пополнять коллективы грамотными специалистами, а студентам - найти перспективную, интересную для себя работу.