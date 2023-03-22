Стройконтроль принял после капремонта Дмитровскую детскую школу искусств

Весной 2022 года в школе начался капитальный ремонт, в процессе которого были проведены работы по устройству теплой кровли и водосточной системы с обогревом, замена горячего и холодного водоснабжения, отделочные внутренние работы, произведен монтаж окон, системы вентиляции, а также обновлен фасад здания с системой утепления.

Здание было построено в 1937 году и на момент открытия представляло собой клуб, в котором был кружок по фортепиано. В связи с увеличением желающих учиться музыке, в 1968 году было построено новое здание, в котором школа размещается до сих пор.

Сейчас в детской школе искусств работают более шестидесяти высококвалифицированных педагогов и обучаются около тысячи человек.